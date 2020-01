Microsoft ha pubblicato per errore le informazioni di 250 milioni di conversazioni con gli utenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) La scoperta è avvenuta negli ultimi giorni dell'anno scorso. Microsoft è stata allertata in breve tempo e in meno di un giorno ha risolto il problema, ma la banca dati potrebbe essere stata visionata e copiata da potenziali estranei che potrebbero riutilizzarne il contenuto per elaborare truffe telefoniche. fanpage

