Microsoft Edge Dev: novità versione 81.0.396.0 (Di giovedì 23 gennaio 2020) La variante Dev di Microsoft Edge basato su Chromium si è da poco aggiornata alla versione 81.0.396.0 implementando alcune novità. novità in questa versione Aggiunta una finestra di dialogo per avvisare gli utenti quando visitano un sito web che utilizza impostazioni di sicurezza non aggiornate. Implementata un’opzione per abilitare o disabilitare il cambio automatico del profilo. Quando si aprono link di lavoro o scuola in un profilo personale, il browser offrirà di spostare automaticamente quel link in una finestra per il profilo di lavoro o scuola. Introdotto il supporto per le estensioni all’interno delle finestre Application Guard. Aggiunta una finestra di dialogo per avvisare gli utenti quando accedono a un profilo del browser con un account diverso da quello utilizzato in precedenza per accedere allo stesso profilo. Download Per installare la nuova build ... windowsinsiders

