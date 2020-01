Michael Schumacher, il neurochirurgo: “Sue condizioni peggiorate, struttura alterata e deteriorata”. E i tabloid britannici denunciano: “Sue foto macabre in vendita a 1 milione” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Speculazioni e sospetti, accanimento e tentativi sistematici di violazioni della privacy si intrecciano a notizie avvolte dal mistero. Non c’è pace per Michael Schumacher. Tra speranze e illusioni continuano con regolarità ad aggirarsi voci incontrollate sullo stato di salute e le condizioni del campione tedesco di F1, da sei anni impegnato in una riabilitazione quantomai complessa successiva all’incidente sugli sci subito il 29 dicembre del 2013 sulle nevi francesi di Meribel da cui non ha più ripreso conoscenza. Dall’Inghilterra, attraverso il tabloid ‘Mirror’, circola la notizia che un pacchetto di fotografie scattate senza alcuna autorizzazione a Ginevra, all’interno dell’abitazione del campione tedesco di F1, sarebbe stato offerto per un milione di sterline. Il giornale britannico definisce “macabri” questi scatti in cui si mostrerebbe Schumi sdraiato ... ilfattoquotidiano

