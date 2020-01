Michael Schumacher, alcune sue foto “macabre” di oggi in vendita a 1 milione di sterline (Di giovedì 23 gennaio 2020) Michael Schumacher, “sue foto macabre di oggi in vendita per 1 milione” Nonostante il silenzio assoluto imposto dalla famiglia, arrivano alcune novità su Michael Schumacher, l’ex campione del mondo di Formula 1 che dal 29 dicembre 2013 lotta contro una difficile riabilitazione in seguito a uno sfortunato incidente con gli sci: nelle ultime settimane sarebbero circolate alcune sue foto private, dal contenuto “macabro”, scattate nella sua villa a Ginevra. Le immagini in questione mostrerebbero il 7 volte campione del mondo di Formula 1 sdraiato sul suo letto, in una delle stanze della sua villa sul lago di Ginevra. A darne notizia il tabloid britannico Mirror, secondo cui per ottenere quel pacchetto di foto rubate sarebbe stato offerto 1 milione di sterline. L’interesse per le foto è dovuto soprattutto al fatto che non si sa molto sulle condizioni di ... tpi

LaCnews24 : Michael Schumacher: ''Foto macabre rubate e vendute a un milione di sterline'' #calabrianotizie #newscalabria - midnightmir : @f0sforo Ma minimo!! Hahahahah Pensa che scena “ho un pezzo di strada dove ha camminato Michael Schumacher” ???? - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Michael Schumacher, il neurochirurgo: “Sue condizioni peggiorate, struttura alterata e… -