Metro A, ripreso da telecamere mentre maneggia armi: denunciato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – Il fatto risale al giorno 16 intorno alle ore 19.50 quando giunge alla Polizia di Stato una segnalazione di un uomo armato di pistola all’interno della banchina presso la fermata Metro A di Piazza Vittorio Emanuele. I poliziotti hanno immediatamente preso contatti con la dirigenza Metro per l’acquisizione delle immagini visto che, al loro arrivo, l’uomo si era gia’ dileguato. Con le stesse hanno appurato la veridicita’ della segnalazione. Da li non e’ stato difficile per gli investigatori risalire all’autore del gesto vista la notorieta’ di quest’ultimo con precedenti specifici. A quel punto i poliziotti si sono diretti in via Cairoli presso l’abitazione di del soggetto ed hanno eseguito la perquisizione domiciliare: sul posto sono state trovate due pistole risultate un’imitazione e prive del tappo rosso. Il ... romadailynews

