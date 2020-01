Meteo ROMA: BEL TEMPO ancora per poco, weekend più incerto con qualche precipitazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA sarà soleggiato giovedì, mentre già da venerdì si presenteranno le prime nubi più intense dalla sera. Sarà questo il segnale del passaggio di una perturbazione che causerà qualche debole pioggia sabato. Giovedì 23: sereno. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 3 Km/h, raffiche 11 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Venerdì 24: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 12 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Sabato 25: nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche 42 Km/h. Zero Termico: circa 2100 ... meteogiornale

