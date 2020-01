Meteo MILANO: cenni di cambiamento da venerdì, qualche pioggia sabato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà il graduale indebolimento dell'anticiclone per l'avvicinamento di un fronte che porterà all'aumento della nuvolosità venerdì sera con qualche possibile pioggia sabato, ma si tratterà di fenomeni poco significativi. Giovedì 23: poco nuvoloso. Temperatura da 0°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1033 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 6 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. venerdì 24: nuvoloso. Temperatura da -1°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 2 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. sabato 25: molto nuvoloso con pioggia. Stima pioggia 2 mm. Temperatura da 1°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Domenica 26: foschia leggera. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione ... meteogiornale

infoitinterno : METEO MILANO: un mese di Gennaio mite e secco, riuscirà l'inverno a farsi vivo in Italia? - Italianmaxturb1 : RT @sisco_90_: Ecco il meteo di oggi a Milano forte perturbazioni ... - Hansel95680396 : RT @sisco_90_: Ecco il meteo di oggi a Milano forte perturbazioni ... -