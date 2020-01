Meteo Italia: maltempo nel Weekend, vediamo dove (Di giovedì 23 gennaio 2020) La vastissima ciclogenesi sulla Penisola Iberica riuscirà a condizionare un po' il Meteo anche nel nostro paese: per quanto riguarda il Weekend, infatti, flussi umidi e instabili potranno interessare buona parte delle regioni tirreniche e un'area abbastanza grande del Nord Italia. Diciamo subito che saranno precipitazioni nevose oltre gli 800-1000 metri, ma soprattutto che non sarà un vero e proprio fronte perturbato organizzato, ma un po' di precipitazioni qua e là. Come si può notare dalla cartina, l'area col Meteo più piovoso sarà tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna (zone dove ci aspettiamo maltempo anche intenso a tratti), ma una buona parte del Nord e del centro riceverà precipitazioni. Rimarranno totalmente escluse le regioni adriatiche e il Sud Italia (o comunque con pioviggini decisamente trascurabili), purtroppo le due aree che hanno un maggior rischio ... meteogiornale

