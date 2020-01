Meteo BOLOGNA: cambia nel weekend, in arrivo qualche PIOGGIA (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Meteo su BOLOGNA sarà caratterizzato ancora dall'anticiclone giovedì e venerdì, con presenza di foschie e nebbie specie nelle ore più fredde. Seguirà l'arrivo di una perturbazione che porterà PIOGGIA sabato. Giovedì 23: foschia. Temperatura da -1°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 4 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Venerdì 24: foschia. Temperatura da -0°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 5 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Sabato 25: coperto con PIOGGIA. Stima PIOGGIA 8 mm. Temperatura da 2°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 10 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Domenica 26: nubi sparse. Temperatura da 0°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, ... meteogiornale

ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 9° C e minima di -1° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - RuttoDiSatana : People Mover Bologna, c'è la data. Si parte il 7 marzo meteo permettendo altrimenti si slitta a dicembre 2023… - ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 11° C e minima di -1° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori -