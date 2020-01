Mercedesz Henger Instagram, sdraiata a bordo piscina favorisce il lato b: «Gran creazione!» (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Sei proprio figlia di Eva”, non c’è alcun dubbio sotto l’ultima immagine Instagram di Mercedesz Henger: la ventottenne romana sfodera le ‘armi pesanti’. Entusiasmo incontenibile innanzi allo scatto più recente che ritrae Mercedesz in spa. La posizione scelta dall’ex naufraga per ammaliare i followers stuzzica le fantasie degli uomini e rimanda molto spesso alla carriera della mamma. Non sono rari i paragoni con l’ex porno attrice ungherese. Nonostante i rapporti tra le due si siano negli ultimi tempi interrotti il legame mamma-figlia resta sempre attuale nella mente del Grande pubblico. Mercedesz Henger Instagram, il fondoschiena ruba la scena nello scatto di spalle Diverso però il trattamento riservato alle due donne sotto i rispettivi scatti social. Se le immagini di Eva non sono esenti, spesso, da commenti pudici di chi ritiene certe mise troppo esagerate per una mamma, tra i post ... urbanpost

agatarionalo1 : Qualcuno ricordi alla santa Simona Ventura paladina delle donne che diceva lei Mercedesz Henger e Grafia De Torres IPOCRISIA #CR4 - zazoomnews : Mercedesz Henger esagerata: il bikini non contiene il seno e… [FOTO] - #Mercedesz #Henger #esagerata: #bikini - lamescolanza : L'appello di Eva Henger a Mercedesz e Lucas: 'Spero in una telefonata' -