Mercato tutelato bollette luce e gas: anticipo termine al 2021, per chi? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mercato tutelato bollette luce e gas: anticipo termine al 2021, per chi? Per le piccole imprese l’addio al Mercato tutelato per le bollette luce e gas potrebbe essere anticipato all’inizio del 2021. La proposta è contenuta in un emendamento targato M5S-PD, che prevede l’anticipo di un anno del termine del Mercato tutelato per luce e gas per le piccole imprese, mentre per le microimprese e i clienti domestici resterebbe inalterato il via al 1° gennaio 2022. Nell’emendamento si precisa anche l’Arera dovrà adottare un “servizio a tutele graduale per i clienti finali” che si trovano sprovvisti di fornitore di energia elettrica, senza dimenticare “specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti”. L’anticipo al 1° gennaio 2021 anche per clienti domestici e imprese è stato invece proposto in un altro ... termometropolitico

