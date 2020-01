Mercato Juventus, Paratici piomba sul terzino: c’è l’offerta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche per questa seconda metà di stagione. Mossa a sorpresa di Paratici, che guarda in Portogallo per regalare a Maurizio Sarri un innesto di qualità in difesa. L’offerta è già stata inviata, con il club lusitano che però al momento fa muro. I bianconeri però restano vigili vista l’emergenza sulla retroguardia causata dagli ultimi ko. Mercato Juve: Telles nel mirino di Paratici, c’è l’offerta Secondo quanto riferito da Marca la Juventus avrebbe adocchiato sul Mercato il terzino del Porto Alex Telles. Il club portoghese ha inserito nel contratto del difensore una clausola da 40 milioni, con la società bianconera che al momento avrebbe presentato un’offerta. Venticinque milioni: questa la cifra messa sul piatto dalla Juve, intenzionata a strappare il laterale sinistro al club del Dragao in questa ... juvedipendenza

