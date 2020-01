Mercato Juventus, clamoroso scambio in vista: Paratici fiuta l’affare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche in vista di questa seconda metà di stagione. I bianconeri cercano soprattutto di rinforzare la mediana, con un possibile e clamoroso scambio in vista con un altro club della Serie A. Paratici fiuta il colpo, con la girandola di voci già attivata che potrebbe vedere all’orizzonte uno switch di casacca di due esuberi. Mercato Juve: Paquetà per Bernardeschi, Paratici fiuta il colpo Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “IlBianconero.com” la Juventus potrebbe scambiare Bernardeschi con Paquetà. Il centrocampista della Juve non è stato preso in considerazione nel match contro la Roma, e i rapporti non sembrerebbero buoni con Sarri. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe privarsi del brasiliano dopo che l’entourage ha avuto un faccia a faccia con la dirigenza rossonera sulle garanzie per il futuro. ... juvedipendenza

