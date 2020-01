‘Me li taglierò finendo al telegiornale…’: L’Eredità, il clamoroso annuncio di Flavio Insinna [FOTO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il campione Michele vince 75 mila euro a L’Eredità Da diversi appuntamento il giovane Michele è campione de L’Eredità, il seguitissimo game show del preserale di Rai Uno. Dopo aver tentato più volte di superare l’ultimo gioco, La Ghigliottina, il ragazzo è riuscito a vincere nella puntata di mercoledì 22 gennaio 2020. Grazie alla sua tenacia e preparazione, lo studente universitario si è portato a casa una bella somma, ovvero ben 75 mila euro. Ma prima di passare la linea al telegiornale, il padrone di casa ha spiazzato tutti con delle dichiarazioni. Di cosa si tratta? La promessa di Flavio Insinna Ma chi è il nuovo campione con portafoglio de L’Eredità? Si chiama Michele ed è uno studente dell’Università di Padova. Stessa cittadina nella quale il ragazzo riesce a mantenere gli studi per via del suo lavoro di commesso in una caffetteria. Il giovane è presente nel ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Me li taglierò finendo al telegiornale...': L'Eredità, il clamoroso annuncio di Flavio Insinna [FOTO] - - nimagiga : RT @ValyValentina58: @DavLucia @Rebeka80721106 @gori_magnani @Lucyluciana94 @nimagiga @PreziosaGemma @diamiladi @angygel22 Taglierò le ali… - Rebeka80721106 : RT @ValyValentina58: @DavLucia @Rebeka80721106 @gori_magnani @Lucyluciana94 @nimagiga @PreziosaGemma @diamiladi @angygel22 Taglierò le ali… -