Maurizio Costanzo contro Salvo Veneziano: “Indecente, da censurare” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Maurizio Costanzo ha deciso di dire la sua su quanto accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip, in particolar modo in merito alla vicenda che ha visto coinvolto Salvo Veneziano. Il concorrente, lo ricordiamo, è stato cacciato dalla casa più spiata d’Italia per le dure frasi violente e sessiste pronunciate in presenza di alcuni dei concorrenti e che avevano come oggetto Elisa De Panicis, la cui unica colpa è quella di essere una ragazza molto bella. Il giornalista non si è trattenuto e ha usato parole molto dure nei confronti dell’ex gieffino e, più in generale, sullo stesso reality show. Maurizio Costanzo attacca il Grande Fratello Vip Maurizio Costanzo ha quindi parlato della vicenda che ha visto coinvolto Salvo Veneziano sulla rubrica che tiene per Nuovo TV. «Il Grande Fratello (e, in particolare, il Grande Fratello Vip, ndr) è un programma che riserva spesso uno ... velvetgossip

