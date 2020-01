Matteo Salvini risponde a Fabio Volo: "Dai Casamonica non ho citofonato, sono andato diretto con la ruspa" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo le accuse di Fabio Volo - "Vediamo se ha le palle di andare a citofonare ai camorristi. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli" - Matteo Salvini ribatte con i fatti ricordando all'attore e deejay: "Io sono stato minacciato di morte dai Casamonica non perché ho citofonato ma perché ho liberoquotidiano

