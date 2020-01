Mattarella allo Yad Vashem per anniversario liberazione Auschwitz (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gerusalemme, 23 gen. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia che si è svolta allo Yad Vashem, memoriale della Shoah a Gerusalemme, in occasione del 75esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz. Insieme a lui capi di Stato, di governo e reali di tutto il mondo per il più grande evento diplomatico mai organizzato da Israele. notizie

