Mattarella a Gerusalemme: “La testimonianza della senatrice Segre è patrimonio per l’Italia: mai abbassare la guardia sull’antisemitismo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “La cerimonia di oggi sarà un richiamo a tutto il mondo perché non si abbassi mai la guardia, l’attenzione e la vigilanza contro l’antisemitismo e contro la violenza e contro il fascismo”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontro a Gerusalemme con il presidente Reuven Rivlin. Nella città è in programma il Forum internazionale sull’antisemitismo e la Shoah. Il Capo dello Stato ha poi parlato della senatrice a vita Liliana Segre, che ha recentemente annunciato di voler sospendere a partire da aprile gli incontri nelle scuole. “La testimonianza resa dalla senatrice in questi ultimo decenni sulla Shoah è stata per l’Italia un patrimonio prezioso”, ha detto Mattarella ricordando la deportazione nel campo di concentramento di Aushwitz “Anche l’Italia ha avuto una pagina nera a riguardo, particolarmente grave. E per questo ... ilfattoquotidiano

