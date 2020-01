Marione augura un infortunio ad Immobile, il lato malato del derby di Roma: “Parole violente e volgari” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ciro Immobile su Instagram, in una stories ha scritto: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani", così ha risposto alle durissime e ingiustificabili parole dello speaker radiofonico Marione che gli aveva augurato la frattura del perone. Luca di Bartolomei ha commentato la querelle tra Immobile e Marione; "Commentare dichiarazioni violente e volgari serve solo a dare visibilità a personaggi squallidi che non meritano considerazione alcuna". fanpage

