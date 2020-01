Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone: “Era un po’ il fratello maggiore” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono trascorsi quasi 20 da quel settembre del 2000 in cui Marina La Rosa varcò le porte della casa più spiata d’Italia partecipando al Grande fratello, il reality che la lanciò nel mondo dello spettacolo. In occasione del suo 43esimo compleanno, Marina La Rosa è stata ospite dello show pomeridiano Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo: le sue note domande al buio hanno investigato vari aspetti della vita dell’ex gieffina, compreso il suo rapporto con Pietro Taricone, compagno d’avventura al Grande fratello. Il rapporto con Pietro Taricone “È stato un compagno di giochi, di uscite, era un po’ il fratello maggiore”, dichiara Marina La Rosa, ricordando con commozione Pietro Taricone. Il celebre concorrente della prima, storica edizione del Grande fratello è rimasto nel cuore di molti, come dimostra la partecipazione alla serata speciale in sua memoria organizzata da Barbara ... thesocialpost

