Marica Pellegrinelli sorride a Charley Vezza, innamorati come “adolescenti alla prima cotta” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Marica Pellegrinelli e il nuovo compagno Charley Vezza sono stati fotografati durante una breve vacanza nelle Langhe piemontesi, dove l’imprenditore coltiva parte dei suoi affari. “Si guardano come adolescenti alla prima cotta” scrive il settimanale Chi che li ha sorpresi insieme. E le foto rispecchiano la sensazione, sebbene i due continuino a vivere in due appartamenti separati a Milano. fanpage

zazoomnews : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza nella tenuta della famiglia di lui solo sorrisi per i paparazzi (Foto) -… - zazoomnews : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza Alfonso Signorini ci mette il naso. Svelato un retroscena inaspettato del loro… - zazoomblog : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza Alfonso Signorini ci mette il naso. Svelato un retroscena inaspettato del loro… -