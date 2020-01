Marcella Bella: "Amadeus ha escluso da Sanremo il brano scritto con mio fratello Gianni" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luana Rosato La delusione di Marcella Bella per essere stata esclusa dal Festival di Sanremo: "Amadeus ha rifiutato il brano scritto con mio fratello Gianni" Lo sfogo di Marcella Bella arriva direttamente dalle pagine del Corriere della Sera cui la cantante racconta tutta l’amarezza per essere stata esclusa dal Festival di Sanremo 2020. Delusa da Amadeus, che aveva ascoltato il brano “Un amore speciale” scritto con i fratelli Gianni, Antonio e Rosario definendolo “una canzone importante”, Marcella Bella ammette di aver provato un forte dolore nel sapere di essere stata fatta fuori dalla lista dei Big della 70esima edizione di Sanremo. “Ormai c’è una certa incompatibilità tra me e il Festival di Sanremo – ha commentato lei - . Non arrivo da un reality, non ho una delle grandi case discografiche alle spalle. Mi ha consolato vedere la lista degli esclusi: penso che abbiano ... ilgiornale

