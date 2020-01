Mara Venier sul Festival di Sanremo: “Condurrei con otto valletti” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sanremo 2020, Mara Venier lancia una provocazione sul Festival di Amadeus: “Vorrei condurre con otto uomini” Durante il suo programma radiofonico Chiamate Mara 3131, Mara Venier ha lanciato una provocazione sul Festival di Sanremo 2020. La conduttrice di Domenica In che sarà una delle varie donne che si alterneranno sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus, ha dichiarato che vedrebbe bene un’edizione della kermesse canora con solo conduttrici donne affiancate da 8 valletti. Mara Venier, inoltre, ha rincarato la dose aggiungendo: “Non vorrei gente che non fa niente, vorrei pezzi grossi che fanno i valletti, anche qualche politico.” Mara Venier, quindi, non solo vorrebbe al suo fianco dei valletti uomini, ma anche pezzi grossi, quindi non semplicemente giovani modelli. Insomma è chiaro che la conduttrice ha in un certo senso risposto a tutte le ... lanostratv

