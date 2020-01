Manchester City, Guardiola sceglie il rigorista: "Ederson il migliore" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Per l'allenatore dei Citizens il suo portiere è il più bravo nei tiri dagli undici metri e può essere promosso. foxsports

tancredipalmeri : Bomba del Guardian non ancora arrivata in Italia ma di cui credo sentirete parlare: la nuova indagine dell’Uefa sul… - GoalItalia : Il Manchester City propone lo scambio Cancelo-Bastoni: no dell'Inter [?? Gazzetta dello Sport] - miagmarsuren : RT @tancredipalmeri: Bomba del Guardian non ancora arrivata in Italia ma di cui credo sentirete parlare: la nuova indagine dell’Uefa sul Ma… -