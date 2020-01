Maltempo Friuli: riaperta la statale 52bis ‘Carnica’ dopo la tempesta Vaia (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ stato riaperto oggi il tratto della Strada statale 52 bis ‘Carnica’ a Cleulis, sul territorio del Comune di Paluzza, franato dopo essere stato colpito dalla tempesta Vaia nell’ottobre del 2018. Si tratta, dopo il ripristino del ponte a Ovaro, ricorda una nota della Regione, dell’intervento piu’ importante eseguito in tempi record dalla Protezione civile (a soli 14 mesi dall’ondata di Maltempo) che ha commissionato i lavori all’Anas, alla quale compete l’arteria. “Riattivare un collegamento internazionale come la 52 bis, franato in quel modo, in un cosi’ breve lasso di tempo rappresenta una lezione per l’Italia”, ha detto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, durante il taglio del nastro dell’opera. “Un processo di ripristino che parte da lontano ed ... meteoweb.eu

