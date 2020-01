Malgioglio si scaglia contro Wanda Nara come opinionista del GF Vip (Di giovedì 23 gennaio 2020) Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 4, Cristiano Malgioglio ha pubblicato un tweet dal sapore di share nei confronti di Pupo e Wanda Nara. “Grazie per l’ affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al Grande Fratello. Impossibile, ho già dato. Adesso ho Piero Chiambretti e poi arriverà lei… Barbara d’Urso. Pero’… mai dire mai”. Ieri sera a La Repubblica delle Donne hanno parlato del GF Vip e Malgy si è scagliato contro Wanda come opinionista. “A proposito di questi opinionisti. Vorrei chiedere una cosa molto importante al Grande Fratello. Sentite, Pupo è un grandissimo artista, certo, se la cava abbastanza bene per essere la prima volta da opinionista. Ma cosa ci sta a fare Wanda Nara che non serve a niente? Questo è un mio pensiero. Io prego il GF di prendere un traduttore per questa Wanda, che non si capisce nulla. Ti prego Signorini fai qualcosa per lei. Amore ... bitchyf

