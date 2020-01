Mal'aria, il rapporto di Legambiente: 26 città italiane fuorilegge per lo smog (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nel 2019 sono stati 26 i centri urbani fuorilegge sia per polveri sottili (PM10) sia per l’ozono (O3). Prima città è Torino con 147 giornate fuorilegge (86 per il PM10 e 61 per l’ozono), seguita da Lodi e Pavia. Dal 2010 al 2019, il 28% delle città monitorate da Legambiente ha superato ogni anno i limiti giornalieri di PM10. E’ questa la fotografia di Legambiente che attraverso il rapporto Mal’aria ha monitorato l’inquinamento delle città italiane.In Italia, sostiene Legambiente, l’emergenza smog è sempre più cronica e si ripresenta puntale ogni anno. Mal’aria, il report annuale dell’assoazione ambientalista, quest’anno scatta una triplice foto sul nuovo anno che si è aperto con città in codice rosso, sul 2019 e sul decennio che ci siamo lasciati alle spalle. Nelle ... huffingtonpost

