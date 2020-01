Maddalena Corvaglia atomica: in sella alla moto il lato B è esplosivo [FOTO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) 40 anni compiuti il 12 gennaio, lo direste mai? Per Maddalena Corvaglia il tempo sembra non passare. Oggi è meravigliosa, tra curve mozzafiato e un viso d’angelo che ha fatto innamorare gli italiani fin dal suo esordio a Striscia la Notizia. Di acqua sotto i ponti ne è passata nella vita dell’ex velina bionda! Un matrimonio finito, una figlia, un nuovo grande amore, una rottura con l’amica storica Elisabetta Canalis, il trasferimento in America. Oggi Maddalena Corvaglia è attivissima sui social ( 1,2 milioni di follower) e infiamma il web con i suoi scatti bollenti. Nell’ultimo eccola in sella ad una motocicletta, più sexy che mai: capelli selvaggi, sguardo provocante, giacchetta di pelle e pantaloncini jeans cortissimi, così aderenti da far risaltare il lato B perfetto di Maddalena! Ecco la FOTO in questione: L'articolo Maddalena Corvaglia atomica: in ... velvetgossip

shipstellari : RT @tweetofleonardo: Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, Striscia la notizia 2048 #uominiedonne - drewssmiile : RT @tweetofleonardo: Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, Striscia la notizia 2048 #uominiedonne - hrdcrimar : RT @tweetofleonardo: Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, Striscia la notizia 2048 #uominiedonne -