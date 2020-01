M5S: Renzi, ‘ci saranno a prossime elezioni? Per me sono finiti’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Ma lei è sicuro che ci saranno i 5 Stelle alle prossime elezioni? Per me sono finiti”. Lo dice Matteo Renzi a Piazza Pulita rispondendo a una domanda su una possibile alleanza tra centrosinistra e M5S. L'articolo M5S: Renzi, ‘ci saranno a prossime elezioni? Per me sono finiti’ CalcioWeb. calcioweb.eu

