Lutto Mimì Sellitto, il cordoglio del sindaco Pagano e dell'amministrazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto"E' con profonda tristezza che abbiamo ricevuto la notizia della morte di Domenico "Mimì" Sellitto, già presidente dell'Associazione Arcieri Rocca di San Quirico e da sempre impegnato in ambito sociale sul territorio di Roccapiemonte. Organizzatore di numerosi eventi, tra cui il Carnevale Rocchese, era da anni attivo in progetti sportivi e socio-culturali. Durante la sua presidenza il team degli arcieri ha conquistato, con giovani atleti, vari successi portando Roccapiemonte sul podio più alto del tiro con l'arco nazionale. Mimì lascia un grande vuoto con la speranza che il suo impegno possa essere ripreso da persone di Roccapiemonte che, come lui, amano la nostra città". Così in una nota il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ed i componenti dell'amministrazione Comunale.

