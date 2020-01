Luigi Favoloso si fa vivo sui social | “Sono in Armenia | basta scrivere ca***te su di me”

Scomparsa Favoloso - arriva il primo segnale da Luigi Maria : le sue parole sui social : Dopo settimane di silenzio, Luigi Mario Favoloso pubblica cuna storia su Instagram. Ecco le parole di Luigi Mario Favoloso: “La mia domanda è, ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre caz***? E soprattutto non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere? Io sono a Yerevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte ...

Luigi Mario Favoloso gioca a nascondino? - : Francesca Galici Dopo tanti giorni di assenza, Luigi Mario Favoloso ha pubblicato una storia su Instagram presto cancellata e un dettaglio potrebbe aver rivelato la sua attuale posizione Dove si trova Luigi Mario Favoloso? L'ex compagno di Nina Moric è andato via di casa da quasi un mese e di lui si è persa ogni traccia, o quasi. Dopo tanti giorni di assenza, con conseguente preoccupazione da parte della madre e dei familiari, ha ...

Luigi Favoloso ospite da Barbara D’Urso? Il retroscena inedito sulla “finta” scomparsa : Da settimane, ormai, non si sta facendo altro che parlare della scomparsa inspiegabile di Luigi Favoloso e a trattare l’argomento ci ha pensato, come sempre, anche Barbara D’Urso. Proprio per tale ragione, da alcune ore su Dagospia, si vocifera che l’ex di Nina Moric possa chiudere il cerchio della “finta” sparizione proprio da lei. Nel dettaglio, questa indiscrezione del giornalista Alberto Dandolo chiarisce che ...

Luigi Favoloso avvistato in Svizzera. Domenica sarà ospite di Barbara D’Urso : Più di una volta Barbara D’Urso ha affrontato nei suoi salotti l’argomento della scomparsa di Luigi Favoloso. Carmelita ha ospitato e sentito la versione di tante persone coinvolte: la madre di Luigi, Loredana Fiorentino, il padre Michele, l’ex compagna Nina Moric e il suo personal trainer. Ora però, potrebbe essere lui stesso a raccontare cosa è successo. L’ex gieffino, avvistato in Svizzera, dovrebbe presentarsi nello studio di Live – Non ...