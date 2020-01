Luigi Favoloso ospite da Barbara D’Urso? Il retroscena inedito sulla “finta” scomparsa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Da settimane, ormai, non si sta facendo altro che parlare della scomparsa inspiegabile di Luigi Favoloso e a trattare l’argomento ci ha pensato, come sempre, anche Barbara D’Urso. Proprio per tale ragione, da alcune ore su Dagospia, si vocifera che l’ex di Nina Moric possa chiudere il cerchio della “finta” sparizione proprio da lei. Nel dettaglio, questa indiscrezione del giornalista Alberto Dandolo chiarisce che l’ex gieffino potrebbe prendere parte alla prossima puntata di Live non è la D’Urso di domenica 26 gennaio. L’indiscrezione di Dagospia su Luigi Favoloso Molti programmi e siti di gossip e cronaca hanno trattato l’intricata vicenda relativa alla scomparsa dell’ex di Nina Moric. La madre di Favoloso ha ribadito, in un primo momento, di essere profondamente spaventata per non ricevere notizie da suo figlio. Nina, invece, ... kontrokultura

KontroKulturaa : Luigi Favoloso ospite da Barbara D'Urso? Il retroscena inedito sulla 'finta' scomparsa - - Novella_2000 : Luigi Favoloso ospite a Live Non è la d’Urso? L’indiscrezione - zazoomnews : Luigi Favoloso ritorna in Italia, destinazione Barbara D’Urso: l’indiscrezione -