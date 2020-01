Luigi Favoloso, il video social rivela la posizione: ecco dove si trova (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ facile perdere traccia degli aggiornamenti che, nel corso degli ultimi giorni, hanno visto moltiplicarsi le informazioni intorno alla scomparsa di Luigi Favoloso. Nelle ultime ore però, il cerchio attorno al mistero pare stringersi sempre di più. Da diverse settimane, il noto personaggio televisivo ed ex compagno di Nina Moric avrebbe fatto perdere le proprie tracce; in seguito ad una prima fase di allarme, con tanto di appelli lanciati da madre e familiari, la situazione sarebbe poi rientrata nei ranghi. Dietro la sparizione di Favoloso ci sarebbe infatti una decisione presa dello stesso ex GF, probabilmente in relazione alla sua storia con la modella croata. Dopo le foto in Svizzera, un breve messaggio pubblicato sui social svela la nuova posizione di Luigi Favoloso A prendere a cuore la questione sono stati i programmi di Barbara D’Urso, attraverso i quali la storia di ... velvetgossip

