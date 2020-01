Luigi Favoloso avvistato in Svizzera. Domenica sarà ospite di Barbara D’Urso (Di giovedì 23 gennaio 2020) Più di una volta Barbara D’Urso ha affrontato nei suoi salotti l’argomento della scomparsa di Luigi Favoloso. Carmelita ha ospitato e sentito la versione di tante persone coinvolte: la madre di Luigi, Loredana Fiorentino, il padre Michele, l’ex compagna Nina Moric e il suo personal trainer. Ora però, potrebbe essere lui stesso a raccontare cosa è successo. L’ex gieffino, avvistato in Svizzera, dovrebbe presentarsi nello studio di Live – Non È La D’Urso, questa Domenica. Luigi Favoloso incontra Barbara D’Urso A lanciare lo scoop è il sito Dagospia. Secondo i giornalisti Alberto Dandolo e Giuseppe Candela l’ex gieffino, dopo una lunga latitanza potrebbe finalmente approdare nello studio di Barbara D’Urso, per raccontare la sua storia, fino ad ora basata su supposizioni. Stando a quanto si legge sul sito, Favoloso dovrebbe sottoporsi al confronto con le 5 sfere di Live – ... thesocialpost

