L’oroscopo del giorno 23 gennaio segno per segno: Capricorno premurosi, Gemelli elettrici (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’oroscopo del 23 gennaio 2020 per i 12 segni dello zodiaco: scopri cosa hanno in serbo per te gli astri in amore, lavoro e salute per la giornata di oggi, con le previsioni astrali, i voti e i consigli segno per segno della nostra astrologa Ginny. La Luna anche oggi è in Capricorno ma Marte quadrato a Venere rende tutti più tesi! fanpage

Deltaterreste : Ore 5,36 am. L'oroscopo di Branco. 'Amici del capricorno sta per arrivare qualcosa di bello,preparatevi.' Ore 11,45… - FScisciola : @giannigipi Non per infierire ma l’oroscopo del Cancro lo diceva... -