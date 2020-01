Locri, 237 “furbetti” del reddito di cittadinanza: c’era anche chi aveva villa e Ferrari (Di giovedì 23 gennaio 2020) Alcuni avevano ville e auto di lusso, uno di loro anche una Ferrari in garage. Poi c’erano detenuti per associazione di stampo mafioso, mentre un’intera famiglia è riconducibile a una cosca della ‘ndrangheta. Sono alcune delle 237 persone, residenti nel territorio di Locri, che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. fanpage

