LIVE Sport, DIRETTA 23 gennaio: Presentata la nuova Ducati. Cipressa replica allo scontro Errigo-Di Francisca, Paris: “Guarderò le gare in tv” (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.08 VOLLEY – Busto Arsizio si qualifica per i quarti di finale della CEV Cup. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.51 VOLLEY – Grande vittoria di Novara a Stoccarda in Champions League. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.25 MOTO GP- E’ stata Presentata la nuova Ducati G20. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.47 ATLETICA – Usain Bolt diventerà presto papà. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.22 SCHERMA – Andrea Cipressa è intervenuto sulla lite tra Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.33 NBA – Danilo Gallinari al cento del mercato. L’italiano è finito nel mirino dei Philadelphia 76ers e dei Dallas Mavericks. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.00 CICLOCROSS – Sarà una Svizzera spuntata quella che prenderà parte ai Mondiali casalinghi di ... oasport

