LIVE Sport | DIRETTA 23 gennaio | Grasll quarto agli Europei Presentata la nuova Ducati

22.08 VOLLEY – Busto Arsizio si qualifica per i quarti di finale della CEV Cup. 21.51 VOLLEY – Grande vittoria di Novara a Stoccarda in Champions League. 21.25 MOTO GP- E' stata Presentata la nuova Ducati G20. 20.47 ATLETICA – Usain Bolt diventerà presto papà.

17.05 PALLANUOTO – L'Italia asfalta la Slovacchia per 16-4 e si qualifica per la finale che vale il quinto posto agli Europei di pallanuoto femminile: il Setterosa sabato 25, sempre alle ore 16.00, sfiderà la Grecia, che ha battuto facilmente per 13-3 la Francia nell'altra gara odierna di piazzamento. 17.00 TENNIS – Andreas Seppi è molto ...

16.39 PATTINAGGIO ARTISTICO – Arrivano notizie incoraggianti dalla Steiermarkhalle di Graz, impianto Sportivo austriaco teatro questa settimana dei Campionati Europei 2020 di pattinaggio di figura. nella rhythm dance della danza sul ghiaccio, gara di apertura della seconda giornata, gli azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la terza posizione superando di misura i russi ...

15.27 BIATHLON – Johannes Boe, tornato alle gare dopo la pausa per la nascita del suo primogenito, centra subito il successo nella 20 km individuale sulle nevi di Pokljuka (Slovenia), tappa valida per la Coppa del Mondo 2019-2020. Il norvegese ha vinto il duello contro il francese Martin Fourcade, secondo a 11″4 dal vertice. Indietro gli azzurri. 15.12 TENNIS – E' andata in ...

14.42 SCHERMA – Scontro interno alla squadra di fioretto femminile tra Elisa Di Francisca e Arianna Errigo: dura risposta di quest'ultima nei confronti delle parole d'accusa della compagna sulla stampa. 14.22 TENNIS – Clamorosa novità nel panorama televisivo dei prossimi anni: la Rai trasmetterà le edizioni dal 2021 al 2023 delle ATP Finals ...

14.15 TENNIS – Definito il quadro dei qualificati al terzo turno degli Australian Open (tabellone maschile): rispondono presente Rafael Nadal e Nick Kyrgios. 13.45 TENNIS – Continua senza problemi l'avventura di Rafa Nadal agli Australian Open 2020: nel secondo turno il leader del ranking ATP ha sconfitto in circa due ore e mezza un coriaceo ...

12.02 BIATHLON – Nicole Gontier si sta allenando a casa in questa settimana dopo un inizio 2020 difficile sia dal punto di vista della condizione che dei risultati. Dopo la tappa di Hochfilzen ha faticato a trovare continuità, soprattutto al poligono, e l'azzurra proverà a riscattarsi nella tappa di Ibu Cup di Arber (Germania) per valutare il suo stato di forma anche in vista del grande ...

LIVE Sport - DIRETTA 22 gennaio : Seppi e Giorgi agli Australian Open - Malagò ottimista verso Tokyo 2020. Porte vince al Down Under
09.20 Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha dichiarato: "L'Italia alle Olimpiadi 2020 farà meglio di Tokyo. Portabandiera? Ancora presto per parlarne". 09.10 F1 – Lewis Hamilton vicinissimo al rinnovo con Mercedes? Tutti gli scenari verso il 2021-2022, sfuma il sogno della Ferrari? 09.00 CICLISMO ...

LIVE Sport - DIRETTA 22 gennaio : Seppi e Giorgi agli Australian Open - Rizzo cerca la rimonta. Spazio a basket e volley
08.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di oggi giovedì 23 gennaio: vi terremo compagnia con risultati e notizie in tempo reale dal mondo dello Sport. Tutto lo Sport e gli eventi del 23 gennaio: orari e programma Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, giovedì 22 gennaio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i ...

23.55 BASKET – La Germani Basket Brescia conquista un successo a dir poco fondamentale in casa contro Oldenburg per 70-67 e raggiunge Venezia in testa al gruppo F delle Top 16 di Eurocup. 23.40 CALCIO – La Juventus ha battuto la Roma per 3-1 con un grande Cristiano Ronaldo ed ha così prenotato un posto nelle semifinali di Coppa Italia 2019-2020.

21.10 SCI ALPINO – L'Intervento a cui si è sottoposto Dominik Paris è riuscito perfettamente e questo punto comincia il lungo periodo riabilitativo dell'azzurro verso la prossima stagione con il mirino puntato sui Mondiali di Cortina 2021. 20.45 RALLY – Sebastien Ogier è stato il più veloce nello shakedown del Rally di Montecarlo 2020 precedendo Thierry Neuville ed Elfyn Evans, più attardato Loeb.

20.45 RALLY – Sebastien Ogier è stato il più veloce nello shakedown del Rally di Montecarlo 2020 precedendo Thierry Neuville ed Elfyn Evans, più attardato Loeb. 20.28 VOLLEY – Grandissima vittoria in Champions League femminile da parte di Scandicci, che batte in trasferta la Lokomotiv Kaliningrad facendo un deciso passo in avanti verso i quarti di ...

LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari 0-0 - Champions League basket 2020 in DIRETTA : palla a due al Rhénus Sport
INIZIA IL MATCH! 20:29 I QUINTETTI TITOLARI: STRASBURGO: Reynolds-Serron-Scrubb-Inglis-Parakhouski; Sassari: Spissu-Vitali-Pierre-Sorokas-Bilan. 20:25 Presentazione delle due formazioni in corso al Rhénus Sport. Pochi minuti alla palla a due. 20:20 I francesi sono una delle peggiori squadre per percentuale nel tiro coi piedi oltre l'arco (ventinovesimi col 31%), al contrario degli isolani, ...

17.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Il ceco Michal Brezina ha ottenuto il miglior punteggio nello short program degli Europei 2020 di pattinaggio artistico che sono incominciati oggi a Graz 17.00 PALLANUOTO – Si conclude ai quarti di finale l'avventura dell'Italia agli Europei. Il Settebello sconfitto dal Montenegro