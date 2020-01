LIVE Sport, DIRETTA 22 gennaio: Seppi e Giorgi agli Australian Open, Rizzo cerca la rimonta. Spazio a basket e volley (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di oggi giovedì 23 gennaio: vi terremo compagnia con risultati e notizie in tempo reale dal mondo dello Sport. Tutto lo Sport e gli eventi del 23 gennaio: orari e programma Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, giovedì 22 gennaio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata. Aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi davvero nulla e vivere i momenti salienti minuto dopo minuto in modo da non perdersi davvero nulla di questa intensa giornata di Sport. Riflettori puntati sugli Australian Open con Andreas Seppi e Camila Giorgi impegnati al secondo turno rispettivamente contro Stan ... oasport

GenovaOn : Inter Atalanta streaming e tv: dove vederla in diretta live - iacos89 : Nei giorni scorsi #DominikParis si è rotto il crociato. @RaiSport @Sport_Mediaset @SkySport @officialmaz @giomalago… - OA_Sport : LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: attesa per Camila Giorgi e Andreas Seppi -