LIVE Sport, DIRETTA 22 gennaio: Seppi e Giorgi agli Australian Open, Malagò ottimista verso Tokyo 2020. Porte vince al Down Under (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.20 Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha dichiarato: “L’Italia alle Olimpiadi 2020 farà meglio di Tokyo. Portabandiera? Ancora presto per parlarne”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 09.10 F1 – Lewis Hamilton vicinissimo al rinnovo con Mercedes? Tutti gli scenari verso il 2021-2022, sfuma il sogno della Ferrari? CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 09.00 CICLISMO – Pirelli è partner ufficiale di Trek-Segafredo, le biciclette di Vincenzo Nibali e compagne avranno le gomme dell’azienda milanese. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.50 CICLISMO – L’Australiano Richie Porte ha vinto la terza tappa del Tour Down Under e ha indossato la maglia di leader, Elia Viviani è ripartito dopo la caduta di ieri. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.40 TENNIS – Medvedev, Thiem, Zverev e Rublev ... oasport

OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 22 gennaio: Seppi e Giorgi agli Australian Open, Malagò ottimista verso Tokyo 2020. Porte vince… - sportli26181512 : Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 23 gennaio: Accordo tra Napoli e Inter per Politano: prest… - sportli26181512 : #Media #Notizie La MotoGp sbarca su Dazn: gare in streaming dal 2020: Si apre con una bella e importante novità l’a… -