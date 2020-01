LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA. Grassl strepitoso: sarà rimonta? Rizzo non incanta. Bravo Frangipani! Guignard-Fabbri terzi nella danza (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SPLENDIDA GARA DI GUIGNARD-FABBRI IL VIDEO DI GUIGNARD-FABBRI VIDEO: IL CORTO DI PAPADAKIS-CIZERON 21.38: Quadruplo toeloop, bene triplo axel-triplo toeloop, osso duro il tedesco, qualche imprecisione sul triplo lutz 21.35: Dopo il warm up si riparte con l’esperto tedesco Paul Fentz, sesto dopo il programma corto, 15mo lo scorso anno agli Europei. Si esibisce su I’m Still Standing (dalla colonna sonora di“Sing”) di Elton John e Bernie Taupin interpretato da Taron Egerton 21.30: Grassl primo, Rizzo secondo, Frangipani sesto quando mancano i migliori sei del programma corto 21.29: Punteggio di 133.23 (59.83+73.40). Totale per Selevko di 210.68 e inserimento in decima posizione 21.26: Prova al di sotto delle aspettative per Selevko che paga dazio all’inesperienza e commette tanti errori 21.24: Axel solo semplice, ... oasport

