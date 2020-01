LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: 23 gennaio, inizia la caccia di Guignard-Fabbri. Rizzo e Grassl per il podio (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del free program maschile – La presentazione della rhythm dance Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2020 di Pattinaggio artistico, oggi si assegnano le prime medaglie a Graz (Austria). Gli uomini sono pronti per darsi battaglia nel free program in prima serata, si preannuncia una gara molto serrata con diversi pretendenti al podio: il ceco Michal Brezina ha concluso in testa dopo lo short program e sogna il trionfo a 28 anni dopo non essersi mai messo al collo un alloro in carriera ma i favoriti della vigilia sono i russi Dmitri Aliev e Artur Danielian che sono subito alle sue spalle pronti a sferrare il colpo senza dimenticarsi del georgiano Morisi Kvietlashvili. L’Italia si affida a Matteo Rizzo che deve risalire dalla settima piazza, l’azzurro è stato medaglia di bronzo dodici mesi fa ... oasport

