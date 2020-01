LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: 23 gennaio, Guignard-Fabbri terzi dopo il programma corto! Rizzo e Grassl per il podio (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12: Bella sfida, tiratissima, per il podio della danza con quattro coppie per tre posti è una delle quattro, la terza della classifica dopo il programma corto, è italiana con Fabbri/Guignard. 16.09: Coinvolgente e spettacolare la prova della coppia russa Sinitsina/Katsalapov che con il punteggio di 88.73, secondi per cinque centesimi rispetto ai francesi (50.45+38.28) 16.07: Bella prova della coppia russa che può insidiare il secondo posto degli azzurri 16.04: Si chiude la prima sezione di gara con la prova della terza coppia russa composta da Viktoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, quarti un anno fa alle spalle di Guignard/Fabbri, in gara sulle note di Singin’ in the rain 16.02: Qualche sbavatura in avvio per la coppia spagnola Hurtado/Khaliavin totalizzano 73.44 (40.63+32.81) che significa sesto posto provvisorio 15.57: Ora tocca agli ... oasport

