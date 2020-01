LIVE Milano-Trento 0-2, Coppa Italia 2020 volley in DIRETTA: l’Itas raddoppia il vantaggio, Abdel Aziz e compagni ad un passo dall’eliminazione! (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita 4-5 Out il servizio di Cebulj. 3-5 Si insacca l’attacco di Lisinac. 3-4 Sette di Kozamernik, alzata super di Sbertoli. 2-4 Ancora un attacco vincente di Lisina, che non sta sbagliando un colpo. 2-3 Mani-out di Nimir da seconda linea. 1-3 Ace di Candellaro, break in apertura per l’Itas. 1-2 Muro di Cebulj su Abdel Aziz, che questa sera si è preso almeno 5-6 murate dirette. 1-1 Out il servizio di Micheletto, che ha preso il posto di Sosa. 0-1 Si riparte con un pallonetto spinto di Cebulj. 19-25 Grebennikov difende e Cebulj mette giù un pallonetto spinto. I ragazzi di Lorenzetti volano sul 2-0. 19-24 Alzata ad una mano di Giannelli, Lisinac la mette giù. Cinque set-point per l’Itas. 19-23 Diagonale nei due metri di Nimir, che non ne vuole sapere di mollare. 18-23 Primo tempo di Candellaro, che ... oasport

BellaJBower : RT @trentinovolley: Quarto di Finale #DelMonteCoppa Italia 2020 - FOTO LIVE dal #PalaLido di #Milano #TRENTINONELCUORE (credits @PHOTOTRABA… - trentinovolley : Quarto di Finale #DelMonteCoppa Italia 2020 - live dal #PalaLido di #Milano: #AllianzMilano-#ItasTrentino 0-2 (23-… - volleysmacK : RT @trentinovolley: Quarto di Finale #DelMonteCoppa Italia 2020 - FOTO LIVE dal #PalaLido di #Milano #TRENTINONELCUORE (credits @PHOTOTRABA… -