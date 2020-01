LIVE Milano-Trento 0-1, Coppa Italia 2020 volley in DIRETTA: l’Itas prova a fuggire via nel secondo parziale (15-18) (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita 15-18 Ace di Luca Vettori, questo break potrebbe essere decisivo. Time-out per Piazza. 15-17 Finisce qui la serie al servizio del regista azzurro. 15-16 Ace di Riccardo Sbertoli, che porta i suoi a -1. 14-16 Nimir risponde con la stessa moneta, Sbertoli orami fa affidamento solo sul suo opposto. 13-16 mani-out di Vettori, ma alzata spettacolare di Grebennikov dai dieci metri. 13-15 Non passa il servizio di Cebulj. 12-15 Primo tempo affettato di Lisinac. 12-14 Errore in attacco di Vettori, partita incolore la sua fino ad’ora. 11-14 Diagonale di una difficoltà immensa per Nimir, che mantiene in vita Milano. 10-14 Cabina telefonica di Lisinac su Petric, fatica in questo momento il martello serbo. 10-13 Petric ha cercato le mani del muro, ma la palla è finita DIRETTAmente fuori. 10-12 Non ingrana Nimir dai ... oasport

