LIVE Milano-Trento 0-0, Coppa Italia 2020 volley in DIRETTA: parte la caccia alla semifinale! (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita 7-8 Bello schema di Sbertoli, Clevnot la piazza in diagonale. 6-8 Attacco a segno per Sierra, che ha preso il posto di Kovacevic. 6-7 Pipe vincente di Petric. 5-6 Nimir non ha problemi da seconda linea. 4-6 Mani-out di Cebulj da posto due. 4-5 Cabina telefonica di Kozamernik su Lisinac! 3-5 Parallela paurosa di Abdel Aziz, che scalda i motori. 2-5 Questa volta l’imprecisione in seconda linea è di Clevenot. 2-4 Palla piazzata di Petric, scomposto Vettori in difesa. 1-4 Ace di Candellaro, svassoia Pesaresi in ricezione. 1-3 parte forte Trento a muro: Lisinac ferma Petric. 1-2 Parallela di Cebulj da posto quattro. 1-1 Si riprende subito l’opposto olandese, mani-out per lui. 0-1 Si parte con un muro di Cebulj su Nimir! 20:44 Questo invece il sestetto di Milano: Abdel Aziz, Clevenot, Gironi, Kozamernik, ... oasport

trentinovolley : Quarto di Finale #DelMonteCoppa Italia 2020 - live dal #PalaLido di #Milano: #AllianzMilano-#ItasTrentino 0-0 (5-7… - trentinovolley : Quarto di Finale #DelMonteCoppa Italia 2020 - live dal #PalaLido di #Milano: #AllianzMilano-#ItasTrentino 0-0 (4-5… - FabulousMixx : RT @trentinovolley: Quarto di Finale #DelMonteCoppa Italia 2020 - live dal #PalaLido di #Milano: #AllianzMilano-#ItasTrentino 0-0 (1-3) ht… -