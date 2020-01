L’ipotesi che il virus sia arrivato da serpenti, incubazione di 14 giorni. Basta l’isolamento? Quali sono i sintomi e come viaggiare sicuri (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si può mettere in quarantena una città di 11 milioni di abitanti? E può Bastare questa misura drastica a fermare il coronavirus che ci spaventa? Sono le domande che tutti si fanno in Cina al momento, mentre Wuhan è entrata nel giorno uno dell’isolamento corriere

michele_geraci : Dal 2015 però la #Svezia ed altri hanno messo un freno alla #migrazione per il timore che l'ipotesi di contributo p… - Sage79924769 : E' Democratico che un Presidente della Repubblica possa essere eletto solo se espresso da un Parlamento di area SX?… - sarcaustici : @HAL9MILA @Open_gol ???? Questa volta l'ha piazzata semplice, dai.. ???? Immaginiamo lo scenario (Salvini VS Sardine):… -