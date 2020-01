Lesbo, la denuncia di Msf: “La Grecia nega cure essenziali a 140 bambini gravemente malati” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lesbo, la denuncia di Msf: “La Grecia nega cure essenziali a 140 bambini gravemente malati” Il governo greco sta deliberatamente negando ad almeno 140 bambini con malattie croniche, complesse e potenzialmente mortali la possibilità di ricevere cure mediche adeguate. Accade nel campo di Moria, a Lesbo, dove vivono oltre 19mila profughi, nonostante il campo sia attrezzato per ospitare al massimo 3mila persone. La denuncia arriva dall’Ong Medici Senza Frontiere (Msf). “Vediamo molti bambini colpiti da malattie, come gravi problemi di cuore, diabete o asma, costretti a vivere in rifugi di fortuna, in condizioni orribili e antigieniche, senza accesso a cure mediche specialistiche e ai farmaci di cui hanno bisogno”, dichiara Vittoria Zingariello, responsabile del team degli infermieri di MSF a Lesbo. L’Ong chiede alle autorità greche di intervenire, ... tpi

