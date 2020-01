Le sardine annunciano il "congresso" nazionale a Scampia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giorgia Baroncini La prima vera assemblea nazionale dei pesciolini si terrà a Scampia il 14 ed il 15 marzo. Santori: "Se Bonaccini vincesse, noi saremmo l'elemento nuovo del voto e qualcosa bisognerà costruire" Mancano pochi giorni alle elezioni regionali in Emilia Romagna e le sardine si stanno preparando alle ultime manifestazioni sul territorio. Ma sempre con uno sguardo che va oltre domenica 26 gennaio. I pesciolini infatti si dicono decisi a non mollare qualunque sia il responso delle urne. E nel frattempo preparano il post-voto. Come? Organizzando un'assemblea nazionale. Il "congresso" dei pesciolini si terrà a Scampia, quartiere nella periferia nord di Napoli, il 14 ed il 15 marzo. "Là inizierà la nostra terza fase", ha dichiarato il leader del movimento, Mattia Santori, nel corso di un'intervista a Qn. "Se Bonaccini perdesse, sarebbe tutto più difficile. Se vincesse, ... ilgiornale

