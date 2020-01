Le prime pagine sportive di oggi, giovedì 23 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Con un gol di Cristiano Ronaldo, uno di Bentancur e uno di Bonucci, la Juventus ha battuto 3-1 ed eliminato la Roma dalla Coppa Italia. Era una partita dei quarti di finale, giocata ieri sera a Torino. Per Ronaldo è il primo gol in questa competizione, l’ottavo in partite consecutive, e a lui e alla Juventus sono dedicate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, giovedì 23 gennaio. Riguardo al calciomercato la trattativa descritta oggi sui giornali è quella tra l’Inter e il Napoli per un’ipotesi di scambio Politano-Llorente. La cessione in prestito di Politano, scrive la Gazzetta dello Sport, aprirebbe le porte all’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. <!







